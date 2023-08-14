Неидеальная мать: у сына Ольги Орловой появились претензии к ее воспитанию

Певица Ольга Орлова рассказала в соцсетях, что сын Артем имеет претензии к ее воспитанию. Молодой человек считает, что она очень требовательна.

Об этом певица сообщила, отвечая на комментарий интернет-пользователя. Орловой написали: «Все, о чем я сожалею, это о том, что вы не моя мама».

На данные слова исполнительница заявила, что сын не считает ее идеальной родительницей.

«Он считает, что я очень требовательный человек. Это он с моей не жил», - поделилась певица.

Она напомнила, что никогда не поздно выстроить с родителями качественные отношения. Но тут «важно работать над собой», добавила знаменитость.

Напомним, у Орловой двое детей. Старший сын был рожден в 2001 году. Второй ребенок появился на свет в феврале 2023-го.

Ранее артистка снялась полностью обнаженной, прикрыв интимные места смайликом. Так Орлова ответила на критику своего стиля.