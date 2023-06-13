НАШ ШОУБИЗ
09:52, 13 июня 2023
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Недавно родившая дочь Ольга Орлова снялась полностью голой после критики своего стиля

Недавно родившая дочь Ольга Орлова снялась полностью голой после критики своего стиля

Фото: Lomohov Anatoly/East News

В этом году певица Ольга Орлова стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь, которую назвали Анной. На протяжении всей беременности телеведущая сталкивалась с критикой от недоброжелателей, которые подозревали ее в фальшивом животе, и даже после появления ребенка на свет хейтеры никуда не исчезли. Теперь звезда «Дома-2» регулярно отвечает на нападки. Только если раньше ее это задевало, то теперь она реагирует в весьма саркастичной манере.

Недавно Ольгу вновь «атаковали». В этот раз пользователей Сети не устроило, как артистка одевается. Ее обвинили в отсутствии стиля, на что она не просто что-то съязвила, а полностью разделась и сфотографировалась обнаженной. При этом все интимные места Орлова предварительно прикрыла смайликом.

«Никак не уговорю никого, никто не берется за эту безвкусицу», - саркастично отметила телеведущая в блоге.

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, на данный момент Ольга находится не в России. Она ненадолго улетела в Аланию ради покупки недвижимости. По ее словам, сейчас там действительно выгодно приобретать жилье, поэтому и она задумалась о вложении денег.

Ранее поклонники вновь заподозрили Орлову в использовании суррогатного материнства из-за того, что ее дочь совершенно не похожа на нее. Однако певица нашла этому правдоподобное объяснение.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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