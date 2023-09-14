Алексей Панин* лишился заработков в Латвии и Эстонии после пьяного дебоша

В Латвии и Эстонии отменили спектакли с Алексеем Паниным* (признан иноагентом на территории РФ) после пьяного дебоша, об этом сообщает Газета.Ru.

Комедийный спектакль «Скамейка» должны были показать в Таллине 14 сентября, а в Риге 15 сентября. Однако постановки решили отменить. Главную роль в них исполняет актер Алексей Панин* вместе с украинской актрисой Верой Куценко.

Журналисты предположили, что отмена выступлений связана с недавним скандалом вокруг актера. Напомним, будучи в Латвии, Панин поругался с персоналом бара, пытался ворваться к людям в квартиры и даже справил нужду на газоне. После этого знаменитость поместили в вытрезвитель.

Впрочем, организаторы постановки отказались связывать отмену с недавними выходками актера.

«Посчитали проведение спектакля невозможным. Решение об этом было принято еще в августе», — рассказали они.

Сам Алексей Панин заявил, что спектакли не состоятся из-за низкого спроса на билеты. Якобы, организаторы не провели необходимую рекламную кампанию.

«Они не сделали никакой рекламы, они не сделали ничего, чтобы продать спектакль и разбогатеть самим. Рассчитывали, что где-то что-то разместят левой ногой и сразу все побегут — так не работает», — объяснил актер.

Ранее мы писали о том, что мошенники обманули Алексея Панина* и украли европейские документы актера.

*признан иностранным агентом на территории РФ.