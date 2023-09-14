Алексей Панин* лишился заработков в Латвии и Эстонии после пьяного дебоша
В Латвии и Эстонии отменили спектакли с Алексеем Паниным* после пьяного дебоша.
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В Латвии и Эстонии отменили спектакли с Алексеем Паниным* (признан иноагентом на территории РФ) после пьяного дебоша, об этом сообщает Газета.Ru.
Комедийный спектакль «Скамейка» должны были показать в Таллине 14 сентября, а в Риге 15 сентября. Однако постановки решили отменить. Главную роль в них исполняет актер Алексей Панин* вместе с украинской актрисой Верой Куценко.
Журналисты предположили, что отмена выступлений связана с недавним скандалом вокруг актера. Напомним, будучи в Латвии, Панин поругался с персоналом бара, пытался ворваться к людям в квартиры и даже справил нужду на газоне. После этого знаменитость поместили в вытрезвитель.
Впрочем, организаторы постановки отказались связывать отмену с недавними выходками актера.
«Посчитали проведение спектакля невозможным. Решение об этом было принято еще в августе», — рассказали они.
Сам Алексей Панин заявил, что спектакли не состоятся из-за низкого спроса на билеты. Якобы, организаторы не провели необходимую рекламную кампанию.
«Они не сделали никакой рекламы, они не сделали ничего, чтобы продать спектакль и разбогатеть самим. Рассчитывали, что где-то что-то разместят левой ногой и сразу все побегут — так не работает», — объяснил актер.
Ранее мы писали о том, что мошенники обманули Алексея Панина* и украли европейские документы актера.
*признан иностранным агентом на территории РФ.