Недуг не отступает: у перенесшего новую ампутацию Романа Костомарова отказывает печень

В последнее время все внимание публики приковано к Роману Костомарову. Два месяца мужчина отчаянно борется за свою жизнь: он перенес инсульт, гангрену и некроз. Вот почему поклонники Олимпийского чемпиона не прекращали молитв за его здоровье. На прошлой неделе ходили слухи о том, что он идет на поправку и уже понемногу общается с семьей, однако со вчерашнего дня все изменилось. Известно, что фигурист перенес еще одну операцию по ампутации пальцев левой руки. Как сообщает Пятый канал, на этом несчастья не заканчиваются.

По последним данным, у спортсмена начала отказывать часть печени. Организм Романа просто не справляется с большим количеством лекарств, прописанных докторами.

«Хоть клетки и регенерируются, врачи предполагают, что в случае необратимых изменений, надо будет ее восстановить», — пишут журналисты Пятого канала.

К слову, пока ни семья Костомарова, ни его друзья никак не комментировали подобную новость.

Напомним, 10 января фигуриста госпитализировали с пневмонией. Поклонники негодуют, как вышло так, что, находясь под присмотром врачей, Роман два месяца балансирует на грани жизни и смерти. Кроме того, всех интересует, какое будущее ждет мужчину после удаления стоп. Внести ясность в эту ситуацию поспешил невролог Комаров, который подобрал Костомарову протез, позволяющий встать на коньки. Подробности читайте в этой статье.