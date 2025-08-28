«Недовольное лицо»: актриса Линда Лапиньш рассказала о внимании мужчин

Актриса Линда Лапиньш приняла участие в фотосессии для нового номера журнала «Атмосфера» и рассказала об отношениях. 37-летняя звезда сериалов «Игра на выживание» и «ГДР» предположила, почему мужчины ее опасаются.

Артистка не ведет соцсети и редко посещает светские мероприятия. Ее называют харизматичной и загадочной. Линда рассказала о внимании к себе со стороны противоположного пола.

«Я не была никогда обделена вниманием, но не секрет, что мужчины опасаются красивых и неизменно, если в компании я и еще девушки, подойдут скорее к ним, чем ко мне. Я же не хохотушка: у меня тяжелый взгляд, низкий голос, выражение лица недовольное, как мама говорит», – цитирует актрису WomanHit.ru.

Она отметила, что благодарна за такую внешность. По ее мнению, она умеет меняться в зависимости от макияжа или внутреннего состояния.

«Это здорово», – добавила звезда.

