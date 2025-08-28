Актриса Кристина Корбут рассказала, есть ли у нее молодой человек

Актриса Кристина Корбут в интервью для Леди Mail приоткрыла завесу тайны своей личной жизни, о которой известно не так много, и рассказала о новых работах в кино.

На вопрос о наличии молодого человека звезда фильмов «Все, что тебя касается» и «Семейный призрак» ответила уклончиво, сделав акцент на своих жизненных приоритетах:

«Я не ставлю на пьедестал что-то одно. Семья для меня очень важна, я очень хочу загородный дом, чтобы там бегали дети, и собаку — я уверена, что это не помешает моей реализации в профессии», – поделилась артистка.

Она отметила, что на разных этапах жизни важно правильно расставлять приоритеты.

«Это не значит, что я выбираю что-то одно. Я точно ничего не потеряю, а даже приобрету. Это все, что я могу сказать о личном на данный момент», — добавила звезда.

Корбут предпочла пообщаться о творчестве. 28 августа будет премьера комедии с ее участием. Фильм девушка описывает так.

«Это фильм о том, насколько важна семья в жизни человека, а также про безусловную любовь, когда мы любим человека со всеми его минусами и плюсами, про то, что мы живем эту жизнь первый раз и порой ошибаемся, — и как важно уметь прощать ошибки, ведь ты сам не знаешь, где сам же завтра можешь оступиться», – высказалась актриса.

В проекте ее партнерами стали Никита Кологривый, Оксана Акиньшина и другие звезды. Говоря о работе с Никитой, девушка подчеркнула, что он – внимательный партнер.

