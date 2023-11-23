«Недовольная» пациентка Хайдарова решила, что ее использовали как массовку

Пациентка хирурга Тимура Хайдарова Людмила Геращенко провела собственное расследование и пришла к выводу, что ее и других женщин использовали в скандале с участием певиц Славы и Любови Успенской как массовку. Ранее она входила в число недовольных пациенток, но врач лично переделал ей грудь.

Версию Геращенко приводит сайт Kp.ru.

Женщина считает, что скандал с Хайдаровым был раздут.

«Все это похоже на какую-то показательную порку Хайдарова, в которой мы с девочками были массовкой», - поделилась Геращенко.

Она объяснила, что «горячая атмосфера» создавалась специально, более того – им говорили, что делать и на какие передачи ходить.

Россиянка отметила, что неожиданно обе певицы замолчали, хотя обещали провести благотворительный концерт и помочь другим. Женщина пришла к выводу, что «они деньги получили», а обычные девушки остались без всего.

Геращенко уверена: ее «накрутили до безумного состояния».

«Сейчас я прекрасно понимаю, что Елена Сенина старалась не для нас, а для Славы и Любови Успенской», - сказала она изданию и выразила надежду, что артистки проведут обещанное мероприятие с целью помочь остальным.

Ранее мы подробно писали о проведенной ей операции по коррекции груди.