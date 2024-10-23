Композитор Олег Влади заявил, что хочет написать песню для Валерии

Композитор и эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» Олег Влади заявил, что хочет написать песню для Валерии. В беседе с сайтом «Страсти» Олег назвал сотрудничество с певицей давней мечтой.

По словам Влади, он относится с уважением к певице и является ее давним слушателем. Композитор, который уже работал со многими артистами, выразил надежду, что в скором времени у них с Валерией состоится сотрудничество.

«Конечно, есть давняя мечта, пока нереализованная, но я надеюсь, все случится, – певица Валерия, мною уважаемая, любимая много-много лет, от самых первых песен до настоящего момента. И я не оставляю мысли написать произведение, которое ей подойдет. Мы периодически общаемся на эту тему, я показываю какие-то новонаписанные песни» — заявил Олег.

Композитор признался, что в начале пути мечтал о сотрудничестве с каким-то артистом на постоянной основе. Он хотел, чтобы у исполнителя «был период песен Олега Влади». По словам Олега, ему удалось приблизиться к этой идее в творчестве Ани Лорак и Сергея Лазарева.

«В каком-тот смысле я приблизился к реализации этой идеи в творчестве Сергея Лазарева и Ани Лорак. Конечно, у нас не так много песен, но все равно, они для меня основные вдохновители, и свои главные размышления я все-таки адресую им», —резюмировал Влади.

Полное интервью Олега Влади о судах со Светланой Лободой и работе со звездами читайте здесь.