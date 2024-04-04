Филипп Киркоров преумножил свои доходы, несмотря на скандал с «голой» вечеринкой

Певец Филипп Киркоров, несмотря на «отмену» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, не потерял, а увеличил свои доходы. Его компания «ФК Продакшн» заработала 195 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Как стало известно источнику, за год чистая прибыль артиста выросла на 1000 процентов. Доход за 2023 год является самым большим за последнее время работы компании. Напомним, что она занимается выпуском песен и клипов. Через нее же Филипп получает гонорары за выступления.

К слову, в публичное пространство Киркоров смог вернуться только спустя месяц после скандальной «арт-выставки» в Москве. Из-за нее певец лишился эфиров и выступлений. Чтобы очистить репутацию, ему пришлось принести публичные извинения, а также отправиться с концертом в Донбасс. После этого Филиппа вернули сначала в жюри шоу «Маска», а затем и в остальные проекты. Сейчас вокалист о «голой» вечеринке только все время шутит, а также использует свою же фразу «зашел не в ту дверь».

Ранее Филипп Киркоров признался, что сделал татуировки. Сначала поклонники заметили надпись на его костяшках, затем он показал собственный портрет и герб на спине. А недавно продемонстрировал узоры и на обеих руках.