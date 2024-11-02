Недострой, отсутствие спроса и проблемы с оформлением: поместье Лерчек на Истре подешевело на миллиард рублей

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и ее бывший супруг Артем Чекалин никак не могут продать поместье на Истре в Подмосковье. Поэтому они снизили цену на миллиард рублей, передает Telegram-канал Mash.

Изначально стоимость загородного дома составляла 1,8 млрд рублей. Однако элитная недвижимость не стала пользоваться спросом. И для этого есть причины.

Объект все еще не достроен. Кроме того, имеются проблемы с оформлением из-за двух хозяев. Поместье полностью принадлежало Лерчек, но после развода имущество поделили.

Потенциальным покупателям придется договариваться о приобретении сразу с блогершей и ее бывшей супругой. А это, в свою очередь, открывает широкое поле для мошенничества.

Ранее Таисия Повалий рассказала, что выплачивает ипотеку после покупки дома. Певица не приобретала туда мебель и не делала ремонт.