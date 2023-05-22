«Недостойно»: известная артистка дала свои комментарии насчет романа Аллы Пугачевой с актером

Актер Александр Абдулов слыл сердцеедом: ему приписывали множество романов, в том числе с певицей Аллой Пугачевой. Ходили слухи, что увлечение Примадонной чуть не разрушило его брак.

Актриса Екатерина Волкова высказалась на эту тему. Ее комментарий приводит сайт aif.ru.

«Александр Гаврилович никогда не хвастался своими победами над женщинами. Он считал, что рассказывать такие вещи недостойно мужчины», - заявила она и добавила, что обсуждение слухов о романе Абдулова и Пугачевой было под запретом.

Напомним, знакомство двух знаменитостей состоялось в 1983 году. На тот момент Абдулов состоял в браке с актрисой Ириной Алферовой. В итоге популярный артист выбрал жену.

22 мая шоумен Стас Барецкий заявил, что Пугачева начнет бракоразводный процесс с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). После расставания с ним Примадонна, якобы, свяжет себя узами брака с ним.

До этого Барецкий заявлял, что купил замок Пугачевой в деревне Грязь. До сих неизвестно, был ли на самом деле продан особняк. Во время недавнего приезда в Россию Пугачева ночевала не в замке, а в доме модельера Валентина Юдашкина.