«Недосмотрела»: Ольга Орлова заявила, что ее полуторагодовалая дочь получила травму

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова стала мамой во второй раз в феврале прошлого года. В личном блоге артистка часто делится моментами из жизни полуторагодовалой Анны. Однако недавно с ребенком произошел инцидент, о котором телеведущая рассказала в соцсети.

Ольгу Орлову часто критикуют за ее методы воспитания маленькой дочери. Анна проводит много времени с собаками мамы, а одна из них по кличке Дина не отходит от девочки буквально ни на шаг. Недавно певица сообщила в личном блоге, что ее утро с дочерью началось с неприятного инцидента: в какой-то момент она отвлеклась и увидела, что у ребенка на лбу появилась шишка — судя по всему, девочка упала.

«Дина недосмотрела», — в шутку отметила Ольга Орлова.

Пользователи Сети принялись обсуждать произошедшее с дочерью знаменитости.

«Как будто специально нарывается на негатив, зачем такое писать о собаке?», «Няня-собака недосмотрела, а мама где была? Попытка шутки не засчитана», «Ольга специально играет на публику, конечно, она идеальная мама! А такое может произойти всегда, это же дети», — написали подписчики.

Напомним, в 2021 году Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия Маслова спустя два года отношений. В 2023 году у супругов родилась дочь Анна. Также у телеведущей есть 23-летний сын Артем от брака с бизнесменом Александром Кармановым.

Ранее сообщалось о том, что Ольга Орлова насторожила публику кадрами с отдыха.