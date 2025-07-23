«Недоразумение»: невестка Валерии рассказала, что сделала тату за компанию с подругой

Невестка Валерии Лиана Шульгина решила избавиться от старой татуировки в виде короны, сделанной 11 лет назад. Первую процедуру удаления она показала в соцсетях.

«Я наконец-то доехала удалять вот этот ужас. Ура!» — написала жена звездного наследника.

Блогер поделилась, что процесс займет много времени. Ей потребуется 13–15 сеансов, а полностью тату исчезнет только через год.

«Этой татуировке 11 лет! Сделана за компанию вместе с подругой. Она звездочку — звезда, а я корону — королева», — пояснила Лиана.

Она также предупредила подписчиков, чтобы они думали, прежде чем будут делать рисунки на теле.

«Год, чтобы удалить вот это вот недоразумение, которое было сделано за 30 минут», – добавила девушка.

Параллельно Шульгина обновила тату «Celine» на руке, которое было сделано в честь дочери, и планирует набить имя сына Мирона.

Ранее мы писали о том, что Стас Садальский пришел в ужас от татуировок Розы Сябитовой.