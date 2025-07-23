«Недоразумение»: невестка Валерии рассказала, что сделала тату за компанию с подругой
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Невестка Валерии Лиана Шульгина решила избавиться от старой татуировки в виде короны, сделанной 11 лет назад. Первую процедуру удаления она показала в соцсетях.
«Я наконец-то доехала удалять вот этот ужас. Ура!» — написала жена звездного наследника.
Блогер поделилась, что процесс займет много времени. Ей потребуется 13–15 сеансов, а полностью тату исчезнет только через год.
«Этой татуировке 11 лет! Сделана за компанию вместе с подругой. Она звездочку — звезда, а я корону — королева», — пояснила Лиана.
Она также предупредила подписчиков, чтобы они думали, прежде чем будут делать рисунки на теле.
«Год, чтобы удалить вот это вот недоразумение, которое было сделано за 30 минут», – добавила девушка.
Параллельно Шульгина обновила тату «Celine» на руке, которое было сделано в честь дочери, и планирует набить имя сына Мирона.
Ранее мы писали о том, что Стас Садальский пришел в ужас от татуировок Розы Сябитовой.