«Клешни у нее спрятаны под платьем»: Стас Садальский пришел в ужас от татуировок Розы Сябитовой

Станислав Садальский пришел в ужас от татуировок Розы Сябитовой. В личном блоге актер порассуждал о значении рисунков на теле свахи и отметил: «Расстегнуть платье я бы не рискнул».

Несколько лет назад Роза Сябитова продемонстрировала поклонникам свои татуировки: на плече у нее изображен скорпион, а на спине, в районе талии — тигр. Стас Садальский решил поразмышлять о значении наколок 63-летней ведущей шоу «Давай поженимся!»: он уверен, что такие рисунки появляются на теле не просто так.

«Говорят, что тату в виде скорпиона с торчащим вверх жалом накалывают те, кто принимал участие в боевых действиях. Сябитова по знаку Зодиака Водолей, про боевые действия ничего сказать не могу — может, и принимала… Еще какую-то роль играют закрытые или открытые клешни скорпиона, но они у Розы спрятаны под платьем», — высказался артист.

Актер также добавил: если набитый скорпион «ползет вниз», это указывает на то, что обладатель завязал с употреблением запрещенных веществ. Однако у телеведущей рисунок смотрит в бок.

«Еще значения: не тронь меня, не трону тебя; не признаю погон; выйду из любого положения, если нет — сам себя убью, но ни перед кем не опущусь. Значений много», — подчеркнул Стас Садальский.

Артист резюмировал: «Расстегнуть платье я бы не рискнул».

Сама Роза Сябитова утверждала, что тату на ее теле несут определенную смысловую нагрузку.

«Мне необходимо было придать своему характеру некую хитрость, ловкость и способность жалить. Мне необходимо, чтобы люди меня боялись! Это имеет отношение к моим врагам», — утверждала звезда «Давай поженимся!».

Изображение в виде тигра также имеет символическое значение для свахи: «Это тату внушает мне определенные качества. Я же Тигр по гороскопу. Сначала затаиваюсь, а потом нападаю».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал Ларису Гузееву и Розу Сябитову «старушками», а «Давай поженимся!» — дешевым шоу.