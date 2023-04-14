«Недолюбливает»: Лера Кудрявцева пожаловалась на режиссера шоу «Звезды сошлись»

Одна из самых популярных телеведущих Лера Кудрявцева не стесняется откровенно рассказывать о жизни и работе. 51-летняя артистка неожиданно заявила, что режиссер программы «Звезды сошлись» ее недолюбливает. Об этом сообщает Газета.Ru.

Знаменитость опубликовала в личном микроблоге фото из студии передачи, на котором она позирует рядом с Сергеем Осиповым. Мужчина отвечает за постановку шоу. Кудрявцева оставила интересную подпись к снимку.

«Наш режиссер! На фото типа смотрит добрым взглядом. По факту тихо меня недолюбливает», – написала артистка и добавила смеющийся смайлик.