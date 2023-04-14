«Недолюбливает»: Лера Кудрявцева пожаловалась на режиссера шоу «Звезды сошлись»
Лера Кудрявцева заявила, что режиссер шоу «Звезды сошлись» ее недолюбливает.
Фото: Starface.ru
Одна из самых популярных телеведущих Лера Кудрявцева не стесняется откровенно рассказывать о жизни и работе. 51-летняя артистка неожиданно заявила, что режиссер программы «Звезды сошлись» ее недолюбливает. Об этом сообщает Газета.Ru.
Знаменитость опубликовала в личном микроблоге фото из студии передачи, на котором она позирует рядом с Сергеем Осиповым. Мужчина отвечает за постановку шоу. Кудрявцева оставила интересную подпись к снимку.
«Наш режиссер! На фото типа смотрит добрым взглядом. По факту тихо меня недолюбливает», – написала артистка и добавила смеющийся смайлик.
Поклонники восприняли ее слова в шутку, но некоторые предположили, что в ней кроется доля правды. Напомним, что теледива ведет шоу «Звезды сошлись», которое выходит на канале НТВ с 2017 года. Зрители смотрят шоу с участием Леры и других звезд шоу-бизнеса каждое воскресенье.
В сентябре прошлого года к Кудрявцевой присоединился продюсер Иосиф Пригожин. Муж певицы Валерии впервые стал телеведущим. Он признался, что многому учится у своей коллеги и открыт к любым экспериментам.
Ранее мы писали о том, как певица Полина Гагарина посмотрела на лицо 51-летней Кудрявцевой и назвала ее ведьмой.