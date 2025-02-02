«Недолюбил маму, папу»: о чем жалел переживший две клинические смерти Отар Кушанашвили

Телеведущий Отар Кушанашвили пережил две клинические смерти во время борьбы с раком. В подкате Даниила Смирнова на его YouTube-канале журналист рассказал, что видел, оказавшись на грани, и заявил, что по-другому взглянул на мир.

После проведенной летом операции 54-летний Отар Кушанашвили впал в кому и пережил две клинические смерти. Вспоминая об этом, телеведущий признался, что «не видел никакого света в конце тоннеля», о котором говорят многие. Журналист лишь отметил, что вокруг было «темно и страшно».

«Я не видел света в конце тоннеля. Этот стереотип я разрушу. У меня были две клинические смерти, никакого света в конце тоннеля я не видел. Было темно и страшно, что я не живой. Вот это я помню хорошо. Правда, может быть, свет в конце тоннеля является тому, кто в рай все-таки собрался. Я-то в чистилище, меня там на ПМЖ определят», — поделился Отар Кушанашвили.

По признанию знаменитости, оказавшись между жизнью и смертью, он многое переосмыслил. Так, Отар Кушашвилили переживал, что в недостаточной степени проявил внимание к близким.

«Сожалел, что брата недолюбил, маму и папу недолюбил. С детьми поласковее надо было быть. Я открывал глаза, начинал перебирать, думаю: „Господи, что тебе мешало обнять всех в тот момент?“» — заявил телеведущий.

Напомним, в июне 2024 года Отар Кушанашвили был госпитализирован в подмосковном Красногорске. Впоследствии журналист сообщил, что проходит лечение от онкологического заболевания. Осенью телеведущий объявил о «триумфальной победе» над раком. Сейчас он уже вернулся к привычной жизни и продолжил вести свое YouTube-шоу «Каково?!».

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили рассказал о связанных с карьерой сожалениях.