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01:00, 20 января 2023
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Не коронавирус: дядя Никиты Михалкова уточнил диагноз госпитализированного режиссера

Дядя Никиты Михалкова уточнил, чем болел госпитализированный режиссер.

Не коронавирус: дядя Никиты Михалкова уточнил диагноз госпитализированного режиссера

Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru

Дядя режиссера Никиты Михалкова Егор Кончаловский пролил свет на диагноз и состояние госпитализированного режиссера. Он заявил, что сценарист и продюсер «подхватил грипп».

По словам Кончаловского, «все у него нормально» и «какой-то тревоги нет».

«У меня вот был день рождения, он редко кому пишет, но у него хватило сил меня поздравить», - сказал Кончаловский и решил, что у Михалкова «все нормально».

Ранее сообщалось, что у режиссера положительный тест на коронавирус. Утверждалось, что он мог заразиться, прощаясь с умершим от COVID-19 композитором.

Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
Теги:
#Никита Михалков
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#Егор Кончаловский
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#грипп
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