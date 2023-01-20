01:00, 20 января 2023
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Не коронавирус: дядя Никиты Михалкова уточнил диагноз госпитализированного режиссера
Дядя Никиты Михалкова уточнил, чем болел госпитализированный режиссер.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Дядя режиссера Никиты Михалкова Егор Кончаловский пролил свет на диагноз и состояние госпитализированного режиссера. Он заявил, что сценарист и продюсер «подхватил грипп».
По словам Кончаловского, «все у него нормально» и «какой-то тревоги нет».
«У меня вот был день рождения, он редко кому пишет, но у него хватило сил меня поздравить», - сказал Кончаловский и решил, что у Михалкова «все нормально».
Ранее сообщалось, что у режиссера положительный тест на коронавирус. Утверждалось, что он мог заразиться, прощаясь с умершим от COVID-19 композитором.
Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
Источник:Комсомольская правда Санкт-Петербург
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: