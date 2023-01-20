Не коронавирус: дядя Никиты Михалкова уточнил диагноз госпитализированного режиссера

Дядя режиссера Никиты Михалкова Егор Кончаловский пролил свет на диагноз и состояние госпитализированного режиссера. Он заявил, что сценарист и продюсер «подхватил грипп».

По словам Кончаловского, «все у него нормально» и «какой-то тревоги нет».

«У меня вот был день рождения, он редко кому пишет, но у него хватило сил меня поздравить», - сказал Кончаловский и решил, что у Михалкова «все нормально».

Ранее сообщалось, что у режиссера положительный тест на коронавирус. Утверждалось, что он мог заразиться, прощаясь с умершим от COVID-19 композитором.