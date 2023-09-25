«Недочетов на шесть страниц»: звезда «Ранеток» купила четырехкомнатную квартиру в Москве

Экс-участница группы «Ранетки» Евгения Огурцова поделилась с подписчиками хорошей новостью — она получила ключи от четырехкомнатной квартиры в Москве. Однако в ходе приемки жилища была выявлена куча недостатков. Потребовалось шесть страниц, чтобы уместить их все, передает Газета.Ru.

Огурцова опубликовала на странице в одной из социальных сетей совместную фотографию с мужем Николаем Осиповым. На изображении пара буквально светится от счастья. Поводом для радости стала четырехкомнатная квартира в Москве, которую наконец-то сдал застройщик. Под фотографией актриса написала, что теперь ее можно поздравить с долгожданным событием.

Новое жилище семейная пара принимала вместе с экспертом, и, как оказалось, не зря. Специалист в ходе осмотра обнаружил множество недочетов.

«Эксперт накатал недочетов на шесть страниц, так что будем заниматься этим вопросом. Но уже с ключами! Очень-очень радостно», — написала звезда.

Также певица продемонстрировала фанатам квартиру в нескольких сториз. Прямо перед домом Огурцовой расположился ипподром. В связи с этим Огурцова планирует вернуться к тренировкам верховой еды.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина теперь живет одна. Оказалось, что дочь и внучка знаменитости съехали с ее квартиры.