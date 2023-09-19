«Мне неловко»: почему дочь и внучка Долиной съехали из ее квартиры

Популярная исполнительница Лариса Долина теперь живет одна. Выяснилось, что ее дочь и внучка съехали из квартиры знаменитости. Об этом сообщает Пятый канал.

Долгое время звезда жила со своими родственницами. Ангелина взяла на себя бытовые вопросы, пока Лариса Александровна много работала и обеспечивала семью. Звезда помогала с воспитанием внучки и занималась с ней вокалом. Когда девочка выросла, то захотела жить отдельно.

«Мне неловко жить в бабушкиной квартире, потому что я хочу скорее переехать в свою комнату», – призналась Александра Миончинская в беседе с журналистами.

Долина говорит, что родственницы задумались о переезде давно, но каждый раз оттягивали это дело. Ремонт в квартире уже завершен, но звезда не хочет отпускать своих девочек.

«Я не хочу, чтобы они уезжали от меня», — пояснила артистка.

Но недавно это случилось, теперь Лариса Александровна живет одна. Поклонники считают, что это пойдет всем на пользу. Возможно, дочь знаменитости сможет построить личную жизнь. Сама певица тоже достойна любви. Но пока все ее время занимают выступления и съемки. Внучка Саша на радость бабушке часто ее навещает.