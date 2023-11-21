«Недешево»: Собчак устроила большой праздник в честь семилетия сына

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что организация дня рождения сына Платона обошлась «недешево». По ее словам, праздник подготовили за 4 дня.

Собчак опубликовала видео события на своей странице в соцсетях.

Она рассказала, что организаторы «в уже готовый квест интегрировали персонажей «Стражей Галактики» (по просьбе именинника) и сумели сделать так, что не только детям было весело и интересно, но и очень комфортно взрослым».

Для них в соседнем помещении создали атмосферу теплой дачи, благодаря чему родители «душевно провели время».

«Да, недешево», - призналась журналистка.

На дне рождения сына присутствовали бывший муж Собчак Максим Виторган и ее мать Людмила Нарусова. Мальчику исполнилось 7 лет 18 ноября.

«Я часто говорю, что в России лучший сервис – такого нет нигде в мире. Еще одно доказательство – крутейший день рождения Платона», - заявила Собчак.

Ранее сообщалось, что на своем 42-летии телеведущая появилась в платье любимого бренда за 900 тыс. рублей и в туфлях с золотыми пальцами.