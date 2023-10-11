Диму Билана госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали певца Диму Билана. У артиста диагностировали бронхит.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, на фоне болезни у певца возникли проблемы с голосом, он не может выступать.

В одной из групп артиста говорится, что концерты в четырех городах «переносятся в связи с затянувшимся бронхитом».

За артистом наблюдают врачи. Его предупредили, что переезды и перелеты могут усугубить ситуацию. Поэтому Билан остался в Москве. Концерты отменены в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Новые даты не назначены.

Недавно стало известно, что Билан купил квартиру в Москве с видом на Кремль. Стоимость жилья составила примерно 90 млн рублей. Жилье расположено рядом с Гнесинкой, а из окон открывается вид на Красную площадь. По предположениям риэлторов, площадь квартиры может составлять 200 квадратов.