«Недееспособная» экс-супруга Павла Мамаева Алана пытается отсудить недвижимость у бывшей свекрови

Известный футболист Павел Мамаев официально развелся с супругой Аланой, с которой прожил восемь лет в браке, еще весной 2021 года. Однако судебные разбирательства продолжаются до сих пор. Бывшие супруги уже боролись за опеку над дочерью, а также распределяли нажитое имущество. И пару недель назад, казалось, была поставлена окончательная точка. Но не тут-то было. Алана вновь подала два иска в суд.

В январе 2023 года стало известно, что женщина получила от бывшего мужа квартиру в центре столицы, парковочное место и «Бентли». В свою очередь она должна была выплатить Мамаеву три миллиона рублей. Но такой итог не устроил экс-супругу футболиста, и она вновь подала целых два заявления в Троицкий и Хамовнический суды. На сей раз Алана хочет оспорить брачный договор, а также отсудить недвижимость матери Павла.

Адвокат Мамаева сообщил изданию MK.RU, что они считают все действия женщины просто пиаром, так как по большому счету она пытается отсудить нежилое помещение, которое ее бывшей свекрови досталось от покойного мужа. По словам Аланы, недвижимость была приобретена за счет их с Павлом общих средств, однако это уже было оспорено ранее в Пресненском суде.

Также представитель футболиста отметил, что его экс-супруга действительно имеет право обращаться в суд по закону. Но интересно, что во втором иске по поводу брачного договора Алана указывает, что была «недееспособна» при его заключении. По ее словам, она не отдавала отчета своим действиям и была в положении, принимая лекарства. На тот момент она не могла подозревать, что больше не сможет после рождения ребенка зарабатывать.

Ранее Алана высказалась по поводу завершения последнего судебного процесса с бывшим мужем.