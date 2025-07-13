«Недавно я приобрела квартиру в долгострое»: Лолита Милявская сделала неожиданное признание на отдыхе в Турции

Певица Лолита Милявская рассказала, что приобрела для себя квартиру в Турции. При этом исполнительница хита «На Титанике» пожаловалась, что недвижимость оказалась долгостроем.

В личном блоге она поделилась кадрами, на которых запечатлена одна из достопримечательностей Каппадокии. Артистка в шутку отметила, что уже несколько лет не может дождаться ключей.

«Недавно я приобрела квартиру в долгострое. Ему, наверное, 2-3 тысячи лет. Кто-то знает, он достроится когда-нибудь или нет? Но вот видите, вот то гнездо. Видите, где какают ласточки? Это моя квартира», - разоткровенничалась Лолита.

Она с иронией призвала всех желающих приобрести «гнездо» по-соседству.

«Рядом со мной, смотрите, гнезда свободны. Идите, покупайте», — пошутила звезда.