НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 июля 2025, 15:08
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«Недавно я приобрела квартиру в долгострое»: Лолита Милявская сделала неожиданное признание на отдыхе в Турции

Лолита Милявская прилетела в Каппадокию и пошутила про квартиру в долгострое.
«Недавно я приобрела квартиру в долгострое»: Лолита Милявская сделала неожиданное признание на отдыхе в Турции

© Starface.ru

Певица Лолита Милявская рассказала, что приобрела для себя квартиру в Турции. При этом исполнительница хита «На Титанике» пожаловалась, что недвижимость оказалась долгостроем.

В личном блоге она поделилась кадрами, на которых запечатлена одна из достопримечательностей Каппадокии. Артистка в шутку отметила, что уже несколько лет не может дождаться ключей.

«Недавно я приобрела квартиру в долгострое. Ему, наверное, 2-3 тысячи лет. Кто-то знает, он достроится когда-нибудь или нет? Но вот видите, вот то гнездо. Видите, где какают ласточки? Это моя квартира», - разоткровенничалась Лолита.

Она с иронией призвала всех желающих приобрести «гнездо» по-соседству.

«Рядом со мной, смотрите, гнезда свободны. Идите, покупайте», — пошутила звезда.

«Недавно я приобрела квартиру в долгострое»: Лолита Милявская сделала неожиданное признание на отдыхе в Турции

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Милявская также пожаловалась на жару в Турции и призналась, что не смогла из-за этого осмотреть все достопримечательности. Артистка после недолгой прогулки отправилась в отель, чтобы отдохнуть под кондиционером.

Ранее Лолиту Милявскую обозвали «пенсионеркой» из-за танцев в лосинах на концерте в Москве.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Лолита Милявская
новости шоу-бизнеса
турция
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отдых
недвижимость