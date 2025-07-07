Лолиту обозвали «пенсионеркой» из-за танцев в лосинах на концерте в Москве

Лолиту Милявскую обозвали «пенсионеркой» из-за танцев в лосинах на концерте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал НеМалахов.

В распоряжение источника попало видео с концерта певицы в Лужниках, после которого она угодила в новый скандал. В первую очередь, ее раскритиковали за выбор наряда: Милявская надела черный пиджак, лосины и сапоги на каблуках. Многие сочли образ неподобающим для публичного выступления и ее возраста. Раскритиковали артистку и за танцы, показавшиеся зрителям странными.

Также россияне сочли выступление Лолиты за «голую вечеринку» Насти Ивлеевой, после которой певица столкнулась с отменой.

«Опять «голая вечеринка»? Бабушка в маразме. Как это унизительно, что женщине в ее возрасте больше нечем удивить публику. Пенсионеры, в бой!» — написали россияне.

Сама артистка не отвечала на критику.

Ранее Лолита заявила, что вышла на сцену в прозрачном боди под градусом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Собчак ответила на критику юбки, на которой увидели лицо Иды Галич.