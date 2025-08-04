Недавно родившую Иду Галич не выписали в срок из роддома: что произошло

28 июля блогер Ида Галич стала мамой во второй раз — у нее родилась дочь от бизнесмена Олега Ледвича. Звезду с малышкой выписали из роддома позже запланированного из-за проблем со здоровьем телеведущей.

Ида пояснила в своем Telegram-канале, что должна была оказаться дома с дочкой еще в субботу, но выписку пришлось перенести: у телеведущей ночью поднялась температура. Галич послушалась врачей, несмотря на сильное желание поскорее оказаться с семьей.

Первое время после родов блогер будет жить в доме родителей. Для этого близкие Иды оборудовали целых три спальни, чтобы новоиспеченная мама могла выбрать, где «остановится маленькая леди».

Галич также ответила одной из подписчиц, которая увидела, что у нее еще «есть животик» сразу после родов.

«Мне бы очень хотелось после родов быть, как Оксана Самойлова, но обычная женщина выглядит примерно так», — сказала ей Ида.

Напомним, Иде Галич пришлось рожать при помощи кесарева сечения из-за рубца, оставшегося после удаления крупной опухоли.