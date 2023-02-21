«Молоко на губах не обсохло»: 19-летнюю звезду «Ворониных» раскритиковали за раннюю беременность

Накануне 19-летия звезда «Ворониных» сделала неожиданное заявление. Так, Мария Ильюхина объявила о своей беременности. С тех пор ее социальная сеть превратилась в дневник будущей мамочки: девушка регулярно рассказывает о самочувствии и о подготовке к родам. Правда, не все фолловеры оценили откровения актрисы.

Написав очередной пост, Мария пожаловалась на постоянную сонливость. По словам знаменитости, она может уснуть в любом месте, даже на лавочке во время прогулки. В ответ на это признание один подписчик оставил гневный комментарий, раскритиковав девушку за раннюю беременность.

«У тебя еще молоко на губах не обсохло, тебе всего 19, а ты уже рожать собралась», — высказался фолловер.

К слову, Ильюхина не растерялась и нашла что ответить негодующему: «А что подписан-то раз так противно? Сосунок с девственными усиками».

К слову, многие поклонники Марии поспешили встать на ее защиту и призвали не обращать внимание на этот инцидент.

Ранее 19-летняя актриса приняла важное решение о предстоящих родах. Подробности читайте в этой статье.