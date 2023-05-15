«Это было ожидаемо!»: Орлова не смогла скрыть особенность внешности маленькой дочери

В минувшие выходные Ольга Орлова организовала крестины дочери и впервые показала ее лицо. Как только телеведущая перестала скрывать внешность девочки, поклонники были поражены, ведь Аня совершенно оказалась не похожа на свою маму. Слухи о том, что певица малышке неродная, вспыхнули с новой силой, и артистке пришлось вскрывать все карты.

Ольга вышла на связь с поклонниками и призналась, что еще в ожидании ребенка знала, что после его появления многие заметят особенность, из-за чего возникнет много вопросов. Так и вышло. Аня родилась светловолосая, голубоглазая, да и в целом ни одна черта не является унаследованной от Орловой. Однако это вовсе не означает, что на самом деле девочку вынашивала суррогатная мать.

Как призналась телеведущая, у ее мужа сильные гены, именно поэтому дочь похожа на него и его родственников. Что подобное произойдет, она знала сразу, так как замечала, что все в семье бизнесмена мало чем отличаются друг от друга.

«У моего мужа очень сильная мужская линия по отцу. В их семье дети (Валера и его родная сестра) очень похожи на папу, несмотря на то, что папа светленький, а мама темненькая, папины гены перебили! И все девочки племянницы очень светлые, несмотря на то, что мамы темненькие. Так что это было ожидаемо!» - заявила Орлова в Сети.

Напомним, что еще во время беременности Ольга постоянно подвергалась критике, якобы она обманывает всех и на самом деле ребенка вынашивала другая женщина. Сомнений становилось все больше, так как телеведущая отказывалась показывать обнаженный живот. После рождения девочки половина злопыхателей затихла, но все-таки остались те, кто постоянно посылает негатив в адрес артистки. Так, недавно Орлову осудили за то, что она оставила дочь дома, а сама с мужем и сыном улетела из Москвы.