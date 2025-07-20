Недавно повздорили в соцсетях из-за нарядов: Митя Фомин и Александр Рогов помирились

Певец Митя Фомин оказался одним из участников фестиваля VK Fest в Москве. На мероприятии он сделал заявление касательно недавнего конфликта со стилистом Александром Роговым из-за нарядов.

Кадры с небольшим интервью, которое дал исполнитель, опубликовал Telegram-канал Звездач. В нем Фомин заявил, что оставил все обиды в прошлом.

По словам Мити, теперь, когда вопрос закрыт, он участвует в проектах Рогова и активно сотрудничает с ним. Конфликт со стилистом, который вспыхнул в социальных сетях, он назвал мимолетным недоразумением.

«Мы с Сашей теперь не разлей вода. Я участвую в его проектах, программах. Я считаю, что это было мимолетное недоразумение, которое разрешилось буквально через полгода», — поделился певец.

Ранее Митя похвастался, что у него случилось пополнение в семействе. Артист завел собаку, с которой теперь активно путешествует.