Недавно погасил задолженность в 10 млн рублей: с актера Игоря Петренко требуют 1,6 рублей по алиментам

Актер Игорь Петренко вновь оказался в поле зрения Федеральной службы судебных приставов (ФССП). У него появилась задолженность по алиментам в размере 1,6 млн рублей, передает Kp.ru.

В июне Петренко, казалось бы, окончательно разобрался с долгами — с него требовали 10 млн рублей по алиментам. Актер погасил задолженность, но уже в июле снова попал в список ФССП.

Игорь выплачивает деньги на содержание детей от Екатерины Климовой. У них двое сыновей. По информации СМИ, Петренко и Климова после развода заключили у нотариуса соглашение, в котором был прописан фиксированный размер алиментов. Сумма не называлась. Однако после нового долга у журналистов появилось предположение, что бывшие супруги договорились на 1,5-1,6 млн рублей в месяц — столько стоит обучение в престижной школе, где учатся дети знаменитости. Вероятно, актер должен был исправно платить за образование наследников.

Ранее сообщалось, что у бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова появилась новая задолженность. С него требуют 1,8 млн рублей.