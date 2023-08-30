«Недавно плакала»: Светлана Хоркина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала Лере Кудрявцевой о проблемах со здоровьем, об этом со ссылкой на шоу «Секрет на миллион» сообщает Woman.ru.

Олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях откровенно рассказала о личной жизни, детях и своем здоровье. Хоркина призналась, что ей приятно, когда ее называют «королевой брусьев». Однако большой спорт не всегда хорошо сказывается на состоянии здоровья.

«После окончания спорта у меня есть вопросы к разным частям тела. В первую очередь, к спине: я могу работать в Гидрометцентре», — рассказала Хоркина.

Несмотря на проблемы со здоровьем, спортсменка не побоялась в 40 лет родить второго ребенка. Учитывая то, что дети Хоркиной ни в чем не нуждаются, она все равно беспокоится об их будущем.

«Надо все делать вовремя. Сейчас тяжело просто», — рассказала она Кудрявцевой о родах в 40 лет.

При этом Светлана Хоркина не скрывает — несмотря на образ непробиваемой леди, она регулярно плачет. Последние слезы были совсем недавно — из-за душевных, личных проблем. По словам спортсменки, накануне она перенесла тяжелейшую потерю в жизни.

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