«Недалеко от меня ушел»: Прохор Шаляпин отреагировал на оскорбления Виктора Дробыша

Певец Прохор Шаляпин ответил продюсеру Виктору Дробышу, который позволил себе нелестно высказаться о нем. Он назвал экс-участника «Фабрики звезд» «бездарным идиотом», однако этим не задел чувства вокалиста.

Друг балерины Анастасии Волочковой отметил, что Дробыш часто появляется в «желтой» прессе, а вот его музыкальные произведения не особо ценятся. По мнению Прохора, Виктор не сделал ничего глобального для русской культуры, в отличие от него, ведь он продвигает народные песни.

Причиной, почему продюсер решил публично высказать о нем, Шаляпин назвал хайп. Он считает, что Дробыш таким образом пытается на помнить о себе и самоутвердиться.

«Мне кажется, это нелепо в его возрасте. В музыкальных вузах страны его портрет как композитора не появится никогда, так же как и в учебниках. Вся история Дробыша уместится на страницах скандальной желтой прессы. Так что недалеко он от меня ушел», - заявил Прохор Voice.

Напомним, что Прохор Шаляпин оборвал все связи с Дробышем еще в 2007 году. Продюсер делился, что видел в артисте потенциал, но он выбрал путь скандалов.

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