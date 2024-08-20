«Нечем заняться»: Пригожин высказался о желто-синей афише певицы Валерии после нападок

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на пост депутата Государственной думы Яны Лантратовой, в котором она обратила внимание на афишу певицы Валерии. Женщина высказала претензии о том, что желто-синяя расцветка напоминает флаг Украины. В беседе с изданием «Ридус» Пригожин назвал это «дальтонизмом».

Муж артистки убежден, что расцветка на афише Валерии «совершенно другая».

«А мы что, рассвет отменили? Или подсолнухи на фоне синего неба отменили? Или цвета флагов некоторых регионов России?» – поделился мнением Иосиф и отметил, что «радугу» уже отняли.

По мнению продюсера, депутаты занимаются исключительно артистами и им больше «нечем заняться». Он обратил внимание на то, что это не первое возмущение в адрес певцов.

Напомним, что ранее Яна Лантратова опубликовала в личном Telegram-канале афишу певицы Валерии и задала подписчикам вопрос: «Как вам цветовая гамма?»

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин резко осудил идею депутата Хинштейна лишать артистов-иноагентов роялти. Напомним, что предложил лишить иноагентов отчислений со стримингов.