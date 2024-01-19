Нечем платить: адвокат Блиновской рассказала, почему блогер не может погасить свои долги

Долг Елены Блиновской перед ФНС превысил сумму в 1,420 млрд рублей — ежедневно к нему прибавляется 500 тысяч рублей пеней. Адвокат королевы марафонов Наталия Сальникова объяснила, почему блогер не может рассчитаться с налоговой.

Причина, почему Блиновская не погашает долг, банальна: ей нечем рассчитываться с ФНС.

«Все имущество и банковские счета арестованы. Оплачивать задолженность нечем. Источника погашения, к сожалению, нет», — объяснила адвокат в разговоре с Kp.ru.

Напомним, Елену Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, автор «Марафона желаний» проходит обвиняемой по ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Ее задолженность составляла 918 млн рублей, но из-за недоплаты по пеням и штрафам она превысила 1,4 млрд рублей.

В счет погашения долга блогер выплатила лишь 55 млн рублей.