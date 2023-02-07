«Нечем дышать, карабкаешься на коленях»: Кристина Асмус рассказала о неприятностях в Египте

Актриса Кристина Асмус исполнила мечту и увидела пирамиды. Посещение египетских достопримечательностей сопровождалось неприятностями.

Асмус призналась, что «загорелась» идеей побывать в Гизе 14 лет назад, будучи студенткой театрального института. По ее словам, пирамиды «впечатляют», а вопросов об этих «постройках» после посещения стало еще больше.

«Пошла в самую известную и большую пирамиду – пирамиду Хеопса. И внутри было не просто жарко, а прям нечем дышать… Внутри пирамиды ты карабкаешься почти на коленях по длинным каменистым коридорам, а потом попадаешь в атмосферу фараона», - далее поделилась актриса.

Внутри пирамиды была «тяжелая» атмосфера и «хотелось выйти обратно на улицу», обратила внимание Асмус. При этом она осталась довольна посещением и назвала поездку «большим событием».

Ранее сообщалось о неизвестном недуге у 34-летней Асмус, который застал ее в Египте.