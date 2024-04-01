«Нечем дышать»: беременная Волосожар застряла в лифте без связи

Беременная фигуристка Татьяна Волосожар рассказала, как застряла в лифте без связи. Ей пришлось кричать и стучать ногами, чтобы вызвать помощь, так как кнопка аварийного вызова не работала. Об этом женщина сообщила в соцсетях.

По словам спортсменки, все произошло 29 февраля. Она взяла с собой только ключи от квартиры, телефон брать не стала. Когда женщина застряла, то искала кнопку вызова диспетчера, но она не работала.

«Пришлось колотить в дверь, чтобы кто-нибудь меня услышал. Вначале я это делала локтем, но через какое-то время стало больно, поэтому начала бить уже пяткой», – отметила фигуристка.

Волосожар добавила, что ее услышала женщина, которая позвонила в диспетчерскую. К этому моменту звезда сильно испугалась, тем более, находясь в «интересном положении».

«Я не паниковала до тех пор, пока свет не начал периодически выключаться. Переживала, что вместе со светом перестанет работать вентиляция, и мне будет нечем дышать», – объяснила спортсменка.

Татьяна также отметила, что вовремя прибыли специалисты по ремонту лифтов и смогли открыть двери. Она провела в «заточении» около 50 минут.

Напомним, что Олимпийская чемпионка ждет своего третьего ребенка от партнера Максима Транькова. Пара официально зарегистрировала отношения в 2015 году, а в 2017 году у них родилась дочь Анжелика. В январе 2021 года стало известно о второй беременности Татьяны, и в мае 2021 года у них родился сын Теодор. Пол будущего ребенка пока держится в секрете.

Ранее мы писали о том, что Волосожар и Траньков сменили имя дочери. Женщина рассказала, почему они приняли такое решение.