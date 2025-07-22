Маргарита Симоньян призналась, что каждую ночь видит сон со здоровым Кеосаяном

Журналистка Маргарита Симоньян призналась, что каждую ночь видит в сон, в котором ее муж Тигран Кеосаян здоров. Телеведущий уже семь месяцев находится в коме.

В личном Telegram-канале главный редактор RT ответила поклоннице, которая рассказала ей о сне. Пользовательница Сети отметила, что видела живого и здорового Тиграна, полного сил. Он вел какую-то программу. По словам женщины, сон был настолько реалистичный, что она даже сначала не поняла, что спит.

Маргарита Симоньян поделилась, что понимает поклонницу, так как сама часто видит подобные сновидения.

«Я каждую ночь вижу такой сон. Потом просыпаюсь и не хочу верить, что проснулась», - призналась журналистка.

Напомним, что Симоньян недавно рассказала о состоянии находящегося в коме мужа. Она поделилась, что никаких улучшений нет, поэтому она и не поднимает тему здоровья Кеосаяна в личном блоге.

Ранее аккаунт Маргариты Симоньян в соцсети X заблокировали во Франции.