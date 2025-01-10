«Нечего раскручивать»: Елизавета Боярская раскрыла правду о состоянии отца

Актриса Елизавета Боярская прокомментировала появившиеся в СМИ данные о госпитализации отца Михаила Боярского. Она назвала информацию недостоверной и заверила, что знаменитый актер находится дома.

«Нечего раскручивать. Папа дома», - сказала Боярская в беседе с Пятым каналом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали Михаила Боярского из-за проблем с сердцем. По данным некоторых СМИ, актера доставили в Мариинскую больницу.

Сын Боярского, председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский подчеркнул, что артисту провели компьютерную томографию.