«Нечаянно»: 15-летняя дочь певицы Глюкозы устроила дома пожар
15-летняя дочь певицы Глюкозы чуть не сожгла их семейный дом.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Певица Глюкоза проводит отпуск в живописном и солнечном месте, а в это время в ее доме случились неприятности. 15-летняя дочь знаменитости Лидия устроила пожар.
Девушка вышла на связь с поклонниками и рассказала о случившемся. Она опубликовала видео из ванной комнаты.
«Возвращаюсь в Москву из Индии и в этот же день нечаянно устраиваю пожар. Для всех, кто волнуется — слава Богу, все хорошо, никто не пострадал, все нормально. Пожалуйста, будьте аккуратными со свечками», — сообщила звездная наследница в соцсетях.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Напомним, что Лидия тоже стала певицей. Она пошла по стопам матери и даже выступает на корпоративах. Девушка взяла себе псевдоним Ray. Писать песни и выпускать клипы е помогает отец, бизнесмен Александр Чистяков.
Ранее мы писали о том, что Глюкоза преподнесла старшей наследнице подарок за несколько миллионов рублей. Исполнительница опубликовала в соцсетях видео, на котором ее старшая дочь открывает праздничную коробочку. Лидия не догадывается, но как только видит надпись Rolex не может сдержать слез. Она закрывает лицо руками и показывает, в каком шоке находится. Девочка стала обладательницей роскошных часов люксового бренда.