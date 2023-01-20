«Нечаянно»: 15-летняя дочь певицы Глюкозы устроила дома пожар

Певица Глюкоза проводит отпуск в живописном и солнечном месте, а в это время в ее доме случились неприятности. 15-летняя дочь знаменитости Лидия устроила пожар.

Девушка вышла на связь с поклонниками и рассказала о случившемся. Она опубликовала видео из ванной комнаты.

«Возвращаюсь в Москву из Индии и в этот же день нечаянно устраиваю пожар. Для всех, кто волнуется — слава Богу, все хорошо, никто не пострадал, все нормально. Пожалуйста, будьте аккуратными со свечками», — сообщила звездная наследница в соцсетях.