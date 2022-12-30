15-летняя дочь певицы Глюкозы получила подарок за несколько миллионов рублей

Певица Глюкоза очень близка со своими детьми. Артистка признается, что проводит с ними много времени и любит баловать подарками. Семья решила заранее преподнести друг другу новогодние презенты. Звездная мама показала подарок для 15-летней наследницы Лидии: он стоит несколько миллионов рублей!

Исполнительница опубликовала в соцсетях видео, на котором ее старшая дочь открывает праздничную коробочку. Лидия не догадывается, но как только видит надпись Rolex не может сдержать слез. Она закрывает лицо руками и показывает, в каком шоке находится. Девочка теперь является обладательницей роскошных часов люксового бренда.