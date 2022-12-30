15-летняя дочь певицы Глюкозы получила подарок за несколько миллионов рублей
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Певица Глюкоза очень близка со своими детьми. Артистка признается, что проводит с ними много времени и любит баловать подарками. Семья решила заранее преподнести друг другу новогодние презенты. Звездная мама показала подарок для 15-летней наследницы Лидии: он стоит несколько миллионов рублей!
Исполнительница опубликовала в соцсетях видео, на котором ее старшая дочь открывает праздничную коробочку. Лидия не догадывается, но как только видит надпись Rolex не может сдержать слез. Она закрывает лицо руками и показывает, в каком шоке находится. Девочка теперь является обладательницей роскошных часов люксового бренда.
Фото: Соцсети певицы Глюкозы
Напомним, что кроме 15-летней Лидии у Глюкозы с ее мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, есть 11-летняя дочь Вера. Она получила в подарок дизайнерскую сумку черно-белого цвета. Стоимость презента неизвестна, но, скорее всего, звездные родители не стали обижать вторую наследницу.
В одном из интервью Глюкоза признавалась, что хочет стать матерью в третий раз. По ее словам, они с мужем обсуждали этот вопрос с дочерьми, но девочки пока не готовы к братику или сестренке.
Ранее мы писали о том, что дочь знаменитости уже выступает на корпоративах.