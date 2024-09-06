НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 сентября 2024, 21:49
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«Нецелесообразно»: Татьяна Куртукова внезапно отменила концерт в Екатеринбурге

Певица Татьяна Куртукова отменила концерт в Екатеринбурге в сентябре.
«Нецелесообразно»: Татьяна Куртукова внезапно отменила концерт в Екатеринбурге

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Концерт певицы Татьяны Куртуковой в Екатеринбурге, запланированный на 23 сентября, не состоится. Мероприятие во Дворце молодежи отменено.

Об этом пишет E1.ru.

Издание связалось с представителем певицы. Он сообщил, что выступление «нецелесообразно». Других комментариев не приводится, представитель Куртуковой попросил обратиться к организаторам.

На площадке, где планировалось выступление, связали отмену с техническими причинами. Издание обратило внимание на то, что в сентябре в Екатеринбург собирается приехать певец SHAMAN.

Ранее Куртукова высказалась о возможном дуэте с ним. Певица не исключила совместную работу в будущем, но признается, что в данный момент у нее плотный график и событийно насыщенная жизнь.

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:E1.ru
Автор:Лилия Караева
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