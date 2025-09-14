«Небрежное отношение, это недопустимо»: Сергей Соседов «разнес» выступление Сергея Васюты на «ВИА Суперстар!»

Сергей Соседов публично «разнес» выступление Сергея Васюты в шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. Журналист раскритиковал образ певца и осудил его за «небрежное отношение» к исполняемой композиции.

Темой нового выпуска второго сезона «ВИА Суперстар!» стала «Новый я». Участники проекта должны были предстать перед членами жюри и зрителями в неожиданных образах. Сергей Васюта и группа «Сладкий сон» исполнили «Арию мистера Икс». 59-летний певец вышел на сцену в образе Джокера, но не все судьи оценили такой выбор. Сергей Соседов не только раскритиковал стиль артиста, но и резко высказался о его выступлении. Телеведущий также посчитал, что певец не смог передать драму изображаемого им героя.

«Тебе этот образ не подходит категорически. Небрежное отношение к музыкальному тексту, были изменены многие ноты, а это недопустимо в таких канонических текстах. Не была раскрыта драма одиночества лицедея — всегда быть в маске. Все превратилось в буффонаду», — заявил Сергей Соседов.

В результате коллектив получил самую низкую оценку среди всех участников выпуска — 4 балла. По итогам двух недель «Сладкий сон» занял последнее место и покинул шоу.

«Меня переполняют самые контрастные чувства. Я благодарен за такую оценку нашему коллективу. У нас нет никаких угрызений, это объективно. Кто-то должен был первым покинуть проект, пусть это будем мы. Мы первые с конца, это почетно», — высказался Сергей Васюта.

Ранее Сергей Соседов назвал выступление группы «Блестящие» в шоу «ВИА Суперстар!» колхозом: «Кто в лес, кто по дрова. Одна ногу подняла, другая уже повернулась. Третья забыла поднять».