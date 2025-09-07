«Это был колхоз»: Сергей Соседов разнес выступление группы «Блестящие»

Сергей Соседов назвал выступление группы «Блестящие» колхозом. Об этом стало известно после выхода шоу «ВИА Суперстар!».

Стартовал второй сезон шоу «ВИА Суперстар!». Среди членов жюри Ирина Понаровская, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Сергей Соседов. Традиционно, больше всего критикует участников именно Соседов.

В последнем выпуске от музыкального критика досталось группе «Блестящие», которые выступили с песней «А я все летала». Соседову не понравилась постановка номера.

«Постановочно — это был колхоз, когда вы танцевали квартетом. Кто в лес, кто по дрова. Одна ногу подняла, другая уже повернулась. Третья забыла поднять. И было очень много балета. Они все слились, и создалось впечатление сценического сумбура», — заявил он.

Раскритиковал Соседов и группу «Тутси» за их вокальные способности.

«Девушки, вы — квартет, а звука на грош. Мало плотности, мало подачи, что-то воркуете, все жиденько», — прокомментировал номер он.

