Игорь Николаев и Юлия Проскурякова впервые за долгое время вместе вышли в свет

Певец Игорь Николаев впервые за долгое время вышел в свет вместе с женой Юлией Проскуряковой. Несмотря на появившиеся слухи в Сети о предстоящем разводе, супруги посетили «Новую волну» в Сочи и спели дуэтом песню под названием «Родные люди».

У артистов получился очень лиричный номер. 42-летняя Юлия была одета в короткое платье нежного розового оттенка с огромным бантом на груди. Николаев вышел на сцену в классическом белом костюме и футболке в тон.

Как отметили зрители, 64-летний исполнитель хита «Выпьем за любовь» выглядел неважно. В прошлом году он перенес операцию и находится в процессе восстановления здоровья.

Как отмечает портал «7Дней.ru», Николаев и Проскурякова после своего выступления быстро покинули мероприятие и не стали задерживаться в Сочи.

Напомним, 15 сентября 2023 года в различных СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Николаева. Позднее сообщалось, что у народного артиста РФ обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Ранее Игорь Николаев рассказал о здоровье. Он признался, что начал борьбу с лишним весом.