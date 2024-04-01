«Небольшая»: звезда сериала «Цирк!» раскрыл сумму пенсии по инвалидности

Актер Артем Бобцов, снявшийся в сериале «Цирк!», признался, что получает пенсию по инвалидности около 9 тыс. рублей. Об этом он сообщил в разговоре с изданием Газета.Ru.

Знаменитость рассказал, что инвалидность была оформления у него еще в 10 лет. Сначала Артем был инвалидом детства, а после наступления совершеннолетия он получил третью группу.

«Третья группа считается рабочей. Мне капает пенсия небольшая — девять с копейками», - заявил актер.

Мужчина много работает – он снимается в кино и сериалах. Несмотря на успехи, он подходит к выбору ролей достаточно требовательно.

Напомним, что скоро Бобцову исполнится 38 лет. За свою карьеру он уже исполнил более десятка ролей. Он признается, что часто ищет работу в коммьюнити «маленьких людей». Там предлагают вакансии в ресторанах, ночных клубах и ТВ-проектах вроде «Форт Боярда».

Актер имеет возможность выбирать фильмы и часто отказывается от ролей, которые ему не по душе. Он не принимает участие в проектах, где используют карликов в качестве мишеней или для различных развлечений. На досуге он участвует в шахматных турнирах и предпочитает работу в цирке вместо спортивных тренировок.

Ранее мы писали о том, что солист «На-На» Владимир Политов раскрыл размер пенсии и концертных отчислений Алибасова. Продюсер получает 20% с концертов группы. Кроме того, у него достойная пенсия.