«Неадекватные истерики»: певица Нюша призналась, что сталкивалась с агрессией в отношениях

Певица Нюша раскрыла подробности личной жизни в интервью на YouTube-канале «Начало». В беседе с Лизой Жарких артистка призналась, что сталкивалась с агрессией в отношениях из-за ревности.

По словам Нюши, в ее отношениях часто присутствовала ревность. Возлюбленные ее ревновали, а некоторые в такие моменты даже вели себя агрессивно, однако некоторые «сдерживались». Певица заявила, что это часто мешало в отношениях.

Также Нюша поразмышляла о видах ревности. Как отметила артистка, ревность может проявляться в «неадекватных истериках и театральных постановках». По мнению исполнительницы хита «Цунами», это препятствует построению хороших отношений.

Кроме того, Нюша добавила, что существует и так называемая «пикантная» ревность. В этом случае партнер «немного освежает» роман, чтобы «не замылить глаз» у возлюбленного. Певица считает, что такая «игра и пикантность» не вредит отношениям.

Артистка подчеркнула, что в отношениях важную роль играет доверие. Так, Нюша не поддержала проверку переписок партнера в телефоне. Певица призналась, что раньше она могла проверять телефон возлюбленного, но сейчас она не занимается подобным. По мнению Нюши, это — нарушение личных границ.

Напомним, в 2017 году Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018 году у супругов родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году у артистки и предпринимателя родился сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что Нюша вернулась в Дубай и встретилась с мужем после скандала. В феврале этого года по Сети распространились фото, на которых запечатлен мужчина, похожий на Игоря Сивова, в компании незнакомки. После этого появились слухи о разводе пары. Однако ни Нюша, ни ее супруг никак не комментировали ситуацию.