Дочь Даны Борисовой сделала две татуировки после увеличения губ

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сделала две татуировки и показала рисунки в соцсетях. Теперь на руке школьницы содержится изображение плюшевого медведя, а в районе ключиц - надпись на английском Just be you, что переводится как «просто будь собой».

Об этом сообщает Вокруг ТВ.

Издание обратило внимание на личный блог Полины. В соцсетях она показала первые татуировки.

Девушка подписала кадры словами: «Безумная красота».

Большинство пользователей Сети негативно отнеслись к рисункам на теле. Другие решили, что хорошо, когда родители поддерживают и дают детям право совершать ошибки.

Издание отмечает, что тату делали в студии в Москве. Сотрудники могли нанести рисунок несовершеннолетней только в случае письменного согласия кого-то из родителей.

Примечательно, но год назад Полина увеличила губы. Она пошла на процедуру с согласия матери.

Ранее дочь Борисовой рассказала, что худела с помощью средства для диабетиков. Такой способ предложила ей мать.