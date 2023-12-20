Народный артист РФ Владимир Стеклов высказался о лицемерии Геннадия Хазанова

Народный артист России Владимир Стеклов высказался о лицемерии коллеги Геннадия Хазанова. По его мнению, он всегда был неожиданным человеком и менял мнение в зависимости от ситуации.

Хазанов является тем артистом, который за почти два года так и не обозначил свою позицию. Он по-разному комментировал происходящие в мире события, но ни разу не вставал на чью-либо сторону. Недавно же он удивил свою аудиторию, процитировав Льва Толстого. Для своего выступления он выбрал политические цитаты, в которых патриотизм назывался «рабством».

На поступок Геннадия Викторовича отреагировал его коллега Владимир Стеклов. Он отметил, что поведение артиста всегда зависело от повестки, которую он разделял.

«Он достаточно конъюнктурен. Сложно сказать, почему в данный момент он себя так повел. Геннадий Викторович – человек неожиданный. Он может подарить корону российскому президенту, а потом рассказать о патриотическом рабстве», - поделился Стеклов в разговоре с «Абзацем».

Ранее Геннадий Хазанов опроверг слухи об эмиграции в Латвию.