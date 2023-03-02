Не зря учила латышский: лишенной спектакля Хаматовой дали работу вместе с Литвиновой в том же театре

На днях стало известно, что актриса Чулпан Хаматова лишилась единственного спектакля в Новом Рижском театре, к которому долго готовилась, занимаясь латышским языком. За сутки до премьеры художественный руководитель театра объявил, что постановка стала «творческим провалом», и они не будут выставлять ее на суд зрителей.

Как сообщали СМИ Латвии, этот случай сам беспрецедентным, так как раньше режиссеры всегда старались до последнего спасать свою работу. Но в этот раз никто даже пытаться не стал – настолько ситуация оказалась безвыходная. Поначалу многие обвинили в этом именно Хаматову, которая должна была сыграть в главной роли, вот только в самом театре это опровергли, заявив, что сам спектакль просто вышел неудачным.

Лишившись работы в Латвии, Чулпан не растерялась и уже анонсировала новый проект. Она собралась лететь вместе с латвийским пианистом Андреасом Осокиным в Дубай. Планируется, что актриса сыграет на сцене, а музыкант будет ее аккомпанементом. При этом цены на билеты стартуют от восьми тысяч рублей, а на первых рядах увидеть выступление можно только за 20 тысяч рублей.

Однако не успела Хаматова собрать чемоданы, как художественный руководитель Нового Рижского театра пришел к ней с новым предложением взамен отмененного спектакля. Алвис Херманис сообщил, что получил спонсорскую поддержку для нового проекта, в котором Чулпан вновь будет заявлена как звезда.

О постановке не говорили ранее, так как были большие проблемы с бюджетом – одна из приглашенных актрис запросила слишком большой гонорар. Только за хорошие деньги выйти на сцену с Чулпан согласилась Рената Литвинова. Также в спектакле будут задействованы латышские актёры Кайминьш и Сипениеце. Показы состояться на русском и латышском языках.

Отметим, что новый проект основан на пьесе Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями» и называется «Ад - это другие». Изначально для работы над ним худрук Алвис Херманис хотел привлечь Михаила Барышникова. Для переговоров он даже летал в Нью-Йорк. Вот только Михаил категорически отказался, заявив, что «не будет участвовать в этом балагане».

Ранее в России Чулпан Хаматову заподозрили в присваивании денег благотворительного фонда.