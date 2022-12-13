Не зря боролся: Малахов вышел в свет в шубе, за которую подрался со звездным стилистом

Андрей Малахов на днях появился на светском мероприятии и затмил на нем всех московских модников. Для новогодней вечеринки телеведущий достал из шкафа ставшие уже знаменитыми меха, за которые в свое время подрался с известным стилистом Владом Лисовцом.

Разноцветная шубка уже второй год радует Андрея. Он с удовольствием ее носит и позирует в ней перед камерами. Еще бы, ведь она ему досталась через трудности. И хоть сама по себе вещь не может похвастаться слишком высокой ценой, она имеет для Малахова большое значение, ведь является своего рода трофеем.

Напомним, что год назад именно на эту шубу положил глаз Влад Лисовец. Он попытался отобрать ее у шоумена, но Андрей так просто обновку не отдал. «Драка за шубу! Стоило мне только примерить модный подарок, а Влад Лисовец уже тут как тут! Не отдам!» — заявлял Малахов.