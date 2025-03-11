«Не зря боролись»: Стриженова показала, как сейчас выглядит Николай Носков после инсульта

«Ты доволен? Не зря боролись, потому что это надо было. Люди купили билеты, подарили их своим женщинам», – сказала Екатерина.

Телеведущая отметила, что передала певцу все пожелания поклонников и зачитала приветы. Многие в комментариях пожелали Николаю здоровья и сил.

Напомним, что Николай Носков перенес инсульт семь лет назад. Однако восстанавливалась артист на протяжении года, после чего он начал проходить длительную реабилитацию. Из-за недуга у Носкова все еще парализована правая сторона его тела, а также возникают проблемы с речью. Однако артист все же вышел на сцену ради своих поклонников.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина вышла на связь после слухов об ухудшении здоровья.