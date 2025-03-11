«Не зря боролись»: Стриженова показала, как сейчас выглядит Николай Носков после инсульта
© Lomohov Anatoly / East News
Телеведущая Екатерина Стриженова показала, как сейчас выглядит певец Николай Носков. Она подарила артисту букет цветов после праздничного концерта и поцеловала его. Кадры были опубликованы в соцсетях.
Женщина посетила выступление Носкова, которое состоялось к 8 Марта. Она восхитилась мужеством звезды, который продолжает петь даже после инсульта. На новых кадрах она показала, что Николай сидел в кресле и улыбался. Он выглядел довольным и получал комплименты. А Стриженова подарила ему букет цветов и поцеловала в голову.
«Ты доволен? Не зря боролись, потому что это надо было. Люди купили билеты, подарили их своим женщинам», – сказала Екатерина.
Телеведущая отметила, что передала певцу все пожелания поклонников и зачитала приветы. Многие в комментариях пожелали Николаю здоровья и сил.
Напомним, что Николай Носков перенес инсульт семь лет назад. Однако восстанавливалась артист на протяжении года, после чего он начал проходить длительную реабилитацию. Из-за недуга у Носкова все еще парализована правая сторона его тела, а также возникают проблемы с речью. Однако артист все же вышел на сцену ради своих поклонников.
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